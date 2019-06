Treviso, i padroni muoiono in una settimana. Luna, il loro cane, li attende alla solita panchina

Luna, un bastardino marrone di Farra di Soligo (Treviso), ha perso entrambi i suoi padroni in una sola settimana: i coniugi Guerrino Dorigo e Rosa Foltran sono scomparsi il 16 e il 24 febbraio. La scorsa settimana lei è scappata attraverso i vigneti ed è stata ritrovata su una panchina tanto cara alla coppia scomparsa.

Luna è un cane bastardino dal pelo marrone che fino a qualche tempo fa viveva coccolata dai suoi due padroni, Guerrino Dorigo e la moglie Rosa Foltran. Guerrino e Rosa, felicemente sposati da quasi sessanta anni, vivevano a Farra di Soligo, nella provincia di Treviso, con la loro cagnolina. Per la famiglia dei due coniugi nel giro di una settimana è cambiato tutto: Guerrino si è spento il 16 febbraio, il cuore di sua moglie – che soffriva di demenza senile – ha smesso di battere il 24. E anche per Luna, improvvisamente, è cambiato tutto e la cagnolina si è ritrovata senza i suoi padroni.

Quello che è successo poco dopo è qualcosa che ha intenerito la gente di Farra di Soligo. Come si legge infatti su alcuni quotidiani della zona, martedì scorso Luna è scappata da un vigneto di famiglia facendo preoccupare una delle tre figlie della coppia, che aveva preso il cane con sé dopo la morte del padre.

Treviso, i padroni muoiono in una settimana. Luna, il loro cane, li attende alla solita panchina

Luna, un bastardino marrone di Farra di Soligo (Treviso), ha perso entrambi i suoi padroni in una sola settimana: i coniugi Guerrino Dorigo e Rosa Foltran sono scomparsi il 16 e il 24 febbraio. La scorsa settimana lei è scappata attraverso i vigneti ed è stata ritrovata su una panchina tanto cara alla coppia scomparsa.

Loading...

Luna è un cane bastardino dal pelo marrone che fino a qualche tempo fa viveva coccolata dai suoi due padroni, Guerrino Dorigo e la moglie Rosa Foltran. Guerrino e Rosa, felicemente sposati da quasi sessanta anni, vivevano a Farra di Soligo, nella provincia di Treviso, con la loro cagnolina. Per la famiglia dei due coniugi nel giro di una settimana è cambiato tutto: Guerrino si è spento il 16 febbraio, il cuore di sua moglie – che soffriva di demenza senile – ha smesso di battere il 24. E anche per Luna, improvvisamente, è cambiato tutto e la cagnolina si è ritrovata senza i suoi padroni. Quello che è successo poco dopo è qualcosa che ha intenerito la gente di Farra di Soligo. Come si legge infatti su alcuni quotidiani della zona, martedì scorso Luna è scappata da un vigneto di famiglia facendo preoccupare una delle tre figlie della coppia, che aveva preso il cane con sé dopo la morte del padre.