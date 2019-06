Non si lava per 35 anni, per avere un figlio maschio

Loading...

Kailash Kalau Singh non si lava da 35 anni. L’uomo, un 63enne di Varanasi, in India, ha smesso di lavarsi da quando un santone gli ha indicato che non doveva più lavare se voleva avere un figlio maschio. Al momento la cura non sembra essere molto efficace, dato che l’uomo ha sette figlie femmine, ma questo non sembra averlo convinto ad interrompere la “cura”.

Ed ha perseverato anche quando ha perso quasi tutti i clienti del negozio di alimentari che aveva in città, che hanno alla fine rinunciato a fare acquisti da lui, preoccupati dalla sua “politica igienica”.

