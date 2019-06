Perché non c’è nessun problema se non vi piace il sesso orale

Loading...

A chi non piace il sesso orale (qui gli effetti positivi che ha sulla coppia)? A volte abbiamo timore nel confessarlo perché nell’immaginario comune è una pratica quasi mitica. Eppure le persone a cui non piace ci sono. E sono tante. E la via d’uscita non è far finta di niente. Perché non c’è nulla di male come ha spiegato la blogger Lea Rose Emery che sulla testata Collective ha analizzato i quattro motivi per cui non bisogna vergognarsi di dire no alla proposta del partner.

ALCUNE PERSONE HANNO BISOGNO DI UNA STIMOLAZIONE DIVERSA

Alcune persone, durante il sesso orale (qui il galateo della fellatio), impazziscono per una stimolazione morbida e delicata, altre per una più dinamica. Ma, in ogni caso, come abbiamo già detto non importa quanto il partner sia bravo. Se provate piacere quando il clitoride viene sollecitato in maniera più «aggressiva» allora è chiaro che preferite altro. Non c’è un manuale di istruzioni corretto da seguire, basta soddisfare le proprie esigenze nel mondo in cui si preferisce farlo.

NON BISOGNA PER FORZA RICAMBIARE IL PARTNER

Soprattutto quando si è inesperti e alle prime esperienze, si tende a pensare che, durante il sesso, sia essenziale ricambiare le mosse del proprio partner. Anche se si tratta di qualcosa che non vi piace. Ma attenzione: in camera da letto non ci devono essere obblighi.

ALCUNE PERSONE SI SENTONO IMPACCIATE

Non tutti si sentono a proprio agio nel praticare sesso orale. L’imbarazzo è assolutamente naturale, specialmente se avete poca esperienza o se, in passato, avete fatto fatica ad accettare Il vostro corpo. Naturalmente, sarebbe bello se tutti riuscissero ad amare le proprie forme ma, in attesa che questo accada, se il rapporto con la vostra intimità è complicato, sentirsi obbligate a fare qualcosa che non si ama fare potrebbe essere atroce. Ecco perché non dovete mai scendere a questo compromesso.

ALIMENTA L’IDEA CHE IL CUNNILINGUS NON PIACCIA AGLI UOMINI

C’è un’antica e piuttosto stupida leggenda secondo cui gli uomini praticherebbero il cunnilingus malvolentieri, perché la trovano una pratica sgradevole. Non è vero. Ed accettarla anche quando non vi piace non fa che perpetuare questo falso mito nella vostra mente: avrete l’impressione che il partner lo stia facendo quasi per farvi un favore, nonostante probabilmente sia una cosa che gli piace fare.