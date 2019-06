Tagliano la coda ad uno squalo e lo ributtano in mare ridendo: ora rischiano una condanna esemplare

Loading...

Quanta crudeltà si può infierire su un essere umano? E quanta sugli animali indifesi? Certo, nel caso della incredibile storia che stiamo per raccontarvi l’animale in questione è un possente squalo della Groenlandia, rimasto vittima di un gesto di folle cattiveria inferta da due insospettabili pescatori islandesi. La loro azione sconsiderata, frutto di un momento di sfogo irrazionale, era inizialmente trapelata sui loro social, ma poi prontamente cancellata. Ma non prima che qualcuno la salvasse e ri-condividesse… N.B: Nel nostro articolo NON troverete immagini violente.

Questi due giovani pescatori islandesi avevano catturato un esemplare di Somniosus microcephalus, ovvero uno squalo della Groenlandia; issato a bordo per puro divertimento gli è stata successivamente tagliata la pinna caudale, rigettandolo poi in mare tramortito. Il video (che contiene immagini NON adatte ai più sensibili) da loro pubblicato su Facebook ma poi eliminato prontamente augurava al povero squalo degli oceani un ironico quanto beffardo “Buona fortuna col nuoto!”

