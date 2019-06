+++ ULTIM’ORA +++ Dramma nella notte. Tabaccaio spara al ladro e lo uccide

Loading...

Drammatico episodio nelle scorse ore in Piemonte. Un tabaccaio ha sparato a un ladro che ha cercato di derubarlo nel suo negozio e lo ha ucciso. La sparatoria a Pavone Canavese, piccolo comune della città metropolitana di Torino, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, intorno alle 3 di notte almeno tre persone avrebbero assaltato la tabaccheria il cui titolare però abita proprio sopra il locale. L’uomo, sentito il trambusto, avrebbe impugnato un’arma legalmente detenuta e sarebbe corso a vedere. A questo punto lo scontro con i ladri. Dai primi rilievi sul posto, sarebbero stati esplosi almeno sette colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto uno dei malviventi che è morto praticamente sul colpo. Per lui inutili i successivi soccorsi medici allertati dallo stesso commerciante. Quando gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo del sparatoria, hanno solo potuto accertarne il decesso.

Sul posto in poco tempo sono intervenuti anche gli uomini della polizia di stato del commissariato di Ivrea che stanno ancora eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il commerciante è stato portato anche in Procura per essere ascoltato e fornire la sua versione dei fatti ma al momento contro di lui non sono stati presi provvedimenti. L’uomo infatti potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa anche se la sua posizione è ancora al vaglio dei magistrati. La vittima del sparatoria è un uomo originario della Moldavia sulla cui identità ora gli inquirenti stanno concentrando i loro sforzi investigativi per risalire anche i due suoi complici che nella sparatoria sono riusciti a fuggire e dileguarsi.