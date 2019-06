Fantasie sessuali: 5 cose che gli uomini non hanno il coraggio di chiedere a una donna

Loading...

Il sesso è uno dei piaceri della vita ma spesso viene affrontato nel modo sbagliato, visto che esistono troppi tabù che impediscono di trasformare i propri desideri in realtà. Gli uomini, in particolare, non riescono sempre a rivelare le proprie fantasie alla partner, finendo per rimanere insoddisfatti tra le lenzuola. Per evitare che capiti qualcosa di simile le donne potrebbero pensare di stravolgere le carte in tavola, sorprendendo il compagno con qualche esperienza insolita e super hot: ecco quali sono i desideri proibiti di ogni maschietto che nessuno ha il coraggio di rivelare.

1. Finire a letto con una donna che prende l’iniziativa – Solitamente sono gli uomini a condurre i giochi quando si parla di corteggiamento e sesso ma in poche sanno che il desiderio proibito degli uomini è finire tra le lenzuola con una donna che prende l’iniziativa dall’inizio alla fine. Sentirsi desiderati piace a tutti e la cosa diventa davvero eccitante quando non bisogna sforzarsi troppo per passare una notte di passione.

2. Fare sesso con una donna più grande – E’ inutile negarlo, ogni uomo sogna di fare sesso con una donna più grande. Sarà perché si ha l’idea che sia più esperta di loro o perché il maschio vuole sentirsi “schiavo”, ma sono moltissimi quelli che farebbero di tutto pur di sedurre una milf. Per le donne potrebbe essere un’esperienza davvero unica e stimolante: in fondo, i ragazzi più giovani sono in assoluto i più prestanti.

Loading...

3. Usare dei sex toys – I maschietti amano dominare la propria donna tra le lenzuola, vogliono vederla godere, così da sentirsi dei veri e propri re del sesso. Una delle cose che non chiedono quasi mai, però, è utilizzare dei sex toys. Usare vibratori, ovuli o anelli del piacere è il loro sogno, il motivo? Sono tutti giochini erotici che gli provare delle sensazioni uniche, in modo tale da evadere dalla noiosa routine quotidiana almeno per una notte.

4. Osare con la 69 – Il sesso orale, si sa, piace a ogni uomo ma per rendere l’esperienza ancora più eccitante l’ideale sarebbe la posizione 69. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di chiedere alla partner di praticarla ma le sensazioni provate quando si pratica fellatio e cunnilingus in contemporanea sono davvero uniche, anche per le femminucce. Perché non provarla con maggiore frequenza?

5. Provare il rough sex – Fare sesso con un po’ di aggressività in più è il sogno proibito di ogni uomo che vuole provare qualcosa di diverso tra le lenzuola. Schiaffi, sculacciate, mani intorno alla gola, graffi, morsi, sono solo alcune delle pratiche tipiche del rough sex, basta dare libero sfogo alla propria fantasia per rendere tutto più eccitante. Come se non bastasse, il maschietto è stuzzicato dall’idea di essere “il cattivo” della situazione.