Palpeggia nelle parti intime una bimba di 9 anni durante la messa: indagato 81enne

Avrebbe palpeggiato una bambina di 9 anni durante la messa. Per questo un uomo di 81 anni di Arezzo risulta indagato dalla Procura della Repubblica della città toscana al termine delle indagini partite dalla denuncia della mamma della giovanissima vittima. Secondo quanto raccontato dalla donna, come riferisce il Corriere di Arezzo, l’uomo avrebbe toccato la bimba nelle parti intime durante la funzione religiosa.

L’episodio in questione di presunta pedofilia si sarebbe verificato lo scorso dicembre in una chiesa dell’Aretino, quando l’ottantunenne avrebbe allungato le mani sulla bimba che le era vicino, seduta su una panca ad ascoltare la messa. Pare che il giorno prima dell’udienza in Tribunale, celebrata nei giorni scorsi, l’anziano si sia ripresentato nella stessa chiesa dove era presente la piccola. Quest’ultima, intanto, su decisione del gip Fabio Lombardo, è stata affidata ad una psicologa l’incarico di accertare se la bambina può essere sentita con l’incidente probatorio, senza che questo le arrechi danni per l’età ancora tenera. L’anziano, che ha nominato un avvocato per difendersi, nega ogni accusa a suo carico. Si tratta di un caso delicato, fanno sapere dalla Procura di Arezzo, che attende di essere chiarito.