Si è spacciato per medico abusando di minorenni con disturbi alimentari. Ma non è tutto, arrestato un 50enne

Fingeva di essere un medico e arrivava anche ad approfittare della fragilità psicologica di alcune ragazze minorenni con disturbi alimentari, a lui affidate, per abusare sessualmente di loro. I carabinieri di Merano e i Nas di Trento hanno arrestato, su ordine del gip di Bolzano, un cinquantenne di Laces. L’uomo è accusato di esercizio abusivo della professione medica e di aver appunto compiuto atti sessuali con minorenni a lui affidate in cura. Secondo quanto emerso nel corso dell’inchiesta, sin dagli anni Novanta il falso medico aveva allestito, nei pressi della propria abitazione, un ambulatorio con tanto di attrezzatura specialistica di tipo sanitario, tariffari e referti diagnostici ed esercitava di fatto l’attività tipica di medico, nello specifico di medicina alternativa. In realtà era solo un pranoterapeuta.

Il cinquantenne si trova ora in carcere – I carabinieri lo accusano anche di atti sessuali con pazienti minori di età. A quanto emerso, l’indagato avrebbe appunto “sfruttato” lo stato di fragilità psicologica di alcune minori diciassettenni, i cui genitori si erano rivolti a lui nella speranza di poter curare quei disturbi alimentari di cui soffrivano. L’uomo sarebbe riuscito a instaurare dei veri e propri rapporti di fiducia con le ragazze alle quali, a quanto ricostruito, faceva anche dei regali di varia natura come abbigliamento o cellulari e weekend trascorsi in varie città italiane. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno sequestrato la documentazione comprovante lo svolgimento della attività medica e vario materiale elettronico e informatico, tutto rinvenuto nell’ambulatorio e dell’abitazione, ora al vaglio degli inquirenti al fine di riscontrare la commissione di eventuali analoghe condotte nei confronti di altri pazienti minorenni. Il falso medico si trova ora in carcere a Bolzano.