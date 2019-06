Ripara un sintetizzatore degli anni ’60 ma dentro ci sono ancora tracce di Lsd: ingegnere va in “trip” per 9 ore

È stata letteralmente un’avventura “da sballo” quella capitata all’ingegnere americano Eliot Curtis, manager della tv californiana Kpix. L’uomo, come racconta la Cbs, aveva deciso di aggiustare un vecchio sintetizzatore del Dipartimento musicale della Cal State University East Bay, negli Stati Uniti. Uno strumento commissionato negli anni ’60 da due musicisti d’avanguardia, che era in possesso dell’ateneo da decenni: dopo essere stato usato da numerosi artisti dell’epoca, era rimasto chiuso in un angolo di una classe per decenni, prima di attirare l’attenzione di Curtis.

