SARA TOMMASI È INCINTA. Ecco chi è il compagno dell’ex showgirl

Loading...

Sara Tommasi è incinta. Il lieto annuncio arriva dall’amica del cuore e confidente Debora Cattoni, attrice ed event manager che lo ha svelato in anteprima a TerniToday. Da tempo felice accanto al compagno Angelo, la Tommasi ha archiviato definitivamente il periodo buio che l’aveva vista alle prese con le droghe e con un grave disturbo bipolare, anni segnati dall’autodistruzione e da chiacchieratissimi film hard.

La rinascita di Sara Tommasi, che festeggia 38 anni

Proprio oggi, la Tommasi compie 38 anni. Ha deciso di festeggiare con un party a Gallipoli, dove è impegnata in alcuni eventi come deejay. È questa la nuova vita dell’ex showgirl, in passato nota per aver lavorato come valletta al Paolo Limiti Show e a Paperissima e come “schedina” a Quelli che il calcio. Attrice in film come Ultimi della classe e Tutto l’amore del mondo, concorrente all’Isola dei famosi 4, con alle spalle una prestigiosa laurea alla Bocconi di Milano, negli anni 2000 Sara sembrava proiettata verso una bella carriera televisiva.

Loading...

Il periodo buio

Poi, il vortice negativo che l’ha trascinata sul fondo: il coinvolgimento nel caso Ruby, l’apparizione nel film a luci rosse La mia prima volta, la relazione distruttiva con Andrea Diprè, che la coinvolse in controversi video in cui mostrava scarsa lucidità, forse sotto l’effetto di stupefacenti. Sara ha svelato di essere affetta da bipolarismo e, con l’aiuto della famiglia, è riuscita a uscire da quel circolo vizioso, allontanandosi dal mondo dello spettacolo e ricominciando una nuova vita.

Il matrimonio con Angelo

Oggi, è persino vicina alle nozze. Presto sposerà il compagno Angelo, imprenditore 46enne appartenente al mondo delle acque minerali, cui è legata da qualche anno: “È un uomo serio, l’amore vero, quello che mi dà sicurezza“. Le nozze dovrebbero essere celebrate nel 2019.