Sesso al Mcdonald’s davanti a tutti: erano al bancone in attesa dei panini

Loading...

Ancora un video hot, ancora una scena di sesso in pubblico che sta circolando in rete e su WhatsApp. Questa volta in un McDonald’s. Non è chiaro dove sia stato girato, se in Italia è all’estero, ma gli autori del filmato sono napoletani, come si intuisce dall’accento.

Nel video si vede una coppia di ragazzi – lei bionda, lui moro con tanto di barba – che copulano mentre sono al bancone del fast food in attesa di ricevere l’ordine.

La giovane ha la gonna alzata e mostra candidamente il sedere, mentre il ragazzo, in pantaloncino (o in costume), si poggia sulle spalle, fingendo di dare una mano a raccogliere il vassoio.

Loading...

La scena hard dura circa venti secondi. In sottofondo si sentono le voci di alcuni ragazzi del napoletano che commentano il filmato tra ilarità e stupore.

Dopo aver consumato il rapporto, i due focosi amanti si “sfilano” dalle rispettive posizioni e prendono il panino come se nulla fosse. Il filmato del McDonald’s è l’ennesimo di questa “estate” bollente, dopo quello del materassino e l’altro realizzato sulla spiaggia di Gallipoli.