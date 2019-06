Un adolescente su tre a 17 anni ha già avuto rapporti sessuali: l’indagine

E infine gli adulti: pensano che la fertilità femminile cominci a ridursi a 40-44 anni e che l’uomo la possa conservare almeno fino ai 60. Fare figli? Meno della metà rispondono di non volerne, il 4% è incerto, il 7% non ci hanno pensato e anche chi ha già procreato afferma che non farà il bis. Prevalgono i motivi economici, la paura di perdere il lavoro e problemi di coppia. E i medici? Ci mettono del loro nel non favorire il cammino verso una riproduzione in salute. «È generalizzato un eccessivo ottimismo sulle possibilità di ricorrere alle tecniche di fecondazione artificiale e di risolvere sempre i casi di infertilità. Persiste inoltre la tendenza a consigliare queste cure a pazienti in cui sono inutili generando aspettative che procureranno frustrazione». In pratica illudono che possa avvenire un miracolo. Tra le azioni da intraprendere il ministro della Salute Giulia Grillo pensa all’insegnamento di queste materie a scuola: «Ci sono molte informazioni che andrebbero date ai giovani, non possiamo abbandonarli al web. Voglio lavorare sulla creazione di un database certificato».