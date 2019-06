UN SITO A LUCI ROSSE HA PUBBLICATO UNA SERIE DI FILMATI HOT DELLE NOTTI DI FOLLIA CHE SI VIVONO…

Loading...

Mentre i giovani in cerca di notti folli si preparano per partire per le loro vacanze si è scoperto che diverse scene hot girate ad Ayia Napa, località turista a Cipro, sono state sbattute sui sito porno, in barba alla violazione della privacy.

Diversi ragazzi ubriachi hanno visto trovato i video delle loro bravate sui siti hard che fanno soldi sulla pelle dei giovani fuori controllo. Un video di una ragazza spogliata in discoteca e alla quale sono state sfilate le mutande ha già avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nella descrizione si fa riferimento a queste «giovani che non si fanno molti scrupoli a farsi spogliare e palpeggiare. La pole dance della ragazza completamente nuda è stata la parte migliore della serata».

In un’altra clip si vede una sfida a colpi di tette tra due ragazze e in un altra ancora una ragazza nuda che fa festa e si fa toccare. In altri video si vedono scene di sesso esplicito che però possono essere sbloccate solo inserendo i numeri della carta di credito. Le immagini sono state girate tra Zante, Ibiza, Magaluf e Cipro.

Il sito afferma: «Queste sono ragazze reali al 100% che fanno festa in vacanza, prendendo parte a bar crawl e gare di magliette bagnate».