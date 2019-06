Un vibratore fa capolino in stanza di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Loading...

Approdato a Capri in compagnia della fidanzata Cecilia e di altri volti noti dello spettacolo come Jeremias Rodriguez, Soleil Stasi e Luca Daffrè, Ignazio ha voluto condividere con i suoi fan la bellezza della lussuosa camera d’albergo nella quale soggiornerà per i prossimi quattro giorni insieme alla fidanzata. Passeggiando per l’appartamento, poco prima di affacciarsi sul terrazzo con tanto di piscina privata, Moser ha inquadrato un tavolino sul quale erano poggiati in modo disordinato chiavi, sigarette, riviste, shorts di jeans e…un inconfondibile vibratore. Il fidanzato della Rodriguez, però, sembra non essersi accorto dell’”utensile” lasciato lì per sbaglio e ha continuato ad inquadrare la stanza incurante di ciò che si sarebbe potuto scatenare in rete non appena i più attenti lo avrebbero notato. La Instagram story incriminata, tuttavia, non è stata cancellata dal profilo social di Moser.