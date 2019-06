“Lo abbiamo trovato nel tuo testicolo”, 13enne si risveglia dall’intervento ed è choc

Loading...

Intervento choc: alcuni medici russi hanno rimosso chirurgicamente un dente che cresceva dentro il testicolo di un adolescente. Cosa? Un dente in un testicolo? Sì, è così: al ragazzo, di 13 anni, mancava un molare in bocca. Ma quel molare era comunque nel suo corpo. Solo che, invece di crescere in bocca, era cresciuto nel testicolo. Una roba assurda che i medici dell’ospedale pediatrico di Morozov – dove il ragazzo è stato operato – non avevano mai visto e infatti lo hanno definito il “più raro degli interventi chirurgici”. Le immagini riportate dal Daily Mail mostrano il dente prima e dopo la sua rimozione.

Il medico che ha operato il ragazzo dice che l’intervento è stato un successo ed è certo che il ragazzo godrà di una buona salute riproduttiva quando invecchierà. Quindi secondo il medico il ragazzo non corre il rischio di essere sterile da adulto. Ma come è possibile che un dente sia cresciuto in un testicolo?

La causa della rara condizione era un tumore teratoide che si origina prima della nascita. Il delicato intervento di rimozione del dente dal testicolo del giovane è stato portato a termine dal chirurgo Dmitry Tarusin, urologo e andrologo che si occupa soprattutto di bambini e ragazzi. Come si legge in un comunicato dell’ospedale, il problema del ragazzo ha avuto origine da un “processo genetico durante il periodo prenatale”.

“Il dente era il secondo molare, cioè il settimo della mascella superiore – si legge nel documento dell’ospedale – si tratta di un dente permanente che spunta intorno ai 10/12 anni”. Al ragazzo quel dente era cresciuto nel testicolo. Quando il ragazzo è stato sottoposto a un controllo è emerso che “aveva qualcosa all’interno del testicolo”. Così i medici hanno operato il ragazzo. “Hai un dente nel testicolo”, immaginate la reazione del ragazzo di fronte a una simile notizia…

Il ragazzo è stato subito sottoposto a un intervento tramite il quale si è scoperto che all’interno del suo testicolo c’era proprio il molare che non aveva in bocca. “La scienza dentale ha fornito esempi di come i denti possano crescere all’interno del polmone. Ma un dente che cresce all’interno di un testicolo è un caso davvero unico” ha concluso il medico.