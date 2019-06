Salvini e l’incontro bollente. Il video “incastra” il vicepremier, e i social lo stuzzicano

Loading...

Tra i volti noti con cui Matteo Salvini ha avuto un faccia a faccia durante l’ultima settimana c’è stata anche Taylor Mega. I due si sono incontrati nello studio televisivo di Pomeriggio Cinque, la seguitissima trasmissione di Barbara D’Urso, dove la bionda showgirl di Udine è spesso ospite. A testimoniare l’incontro è stata la stessa Taylor.

Sul suo proprio profilo Instagram, infatti, ha condiviso un video in cui è immortalata nel momento in cui dialoga con il ministro dell’Interno. Salvini e la bellissima influencer scambiano qualche chiacchiera prima di entrare in studio per la registrazione. Sui social, in molti fanno notare come il ministro non lavori mai, ma si diletti in un continuo mangiare e gossippare.

A qualcuno non è sfuggita l’attenzione che il vicepremier presta a Taylor Mega, considerata una delle donne più desiderate d’Italia, splendida nell’aderente vestito bianco che indossava per la trasmissione. Uno sguardo che, commentano i maliziosi, non va d’accordo con le recenti dichiarazioni rilasciate dal leader della Lega a proposito del suo legame con Francesca Verdini, a cui si è unito dopo la fine della storia con Elisa Isoardi.

Il loro rapporto sarebbe stabile, “una coppia come tante”, anche se faticano a trovare momenti per sé dati i molti impegni…

Non sarebbe la prima volta che Taylor Mega porta scompiglio e solleva polemiche, com’è recentemente avvenuto in occasione del suo ingresso, per pochi giorni, nella casa del Grande Fratello. In molti la criticano anche per il modo in cui ostenta il suo tenore di vita, senza fare nulla per nascondere le sue ingenti disponibilità economiche.

