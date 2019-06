++ULTIM’ORA++ Donna trovata decapitata in casa, la figlia avrebbe assistito a tutta la scena

Loading...

Cisterna di Latina. Stando a quanto si apprende da LatinaPress, una donna è stata trovata morta decapitata in casa. Il fatto sarebbe accaduto nella sua villetta di tre piani in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. All’uccisione, avrebbe assistito la figlioletta minorenne. La bambina, di circa dieci anni, sarebbe stata trovata dalle forze dell’ordine in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la vicenda. In questo momento l’abitazione è presidiata dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’auto del marito della vittima: l’uomo di trova attualmente in questura per essere ascoltato su quanto accaduto ma, secondo le informazioni in questo momento disponibili, non si sa se al momento del femminicidio fosse in casa o meno.

Secondo le prime informazioni, la vittima è una donna di 35 anni nata a Velletri (Roma). I militari, secondo quanto si apprende, avrebbero sequestrato l’automobile del marito della vittima, trovata all’interno del recinto della villetta. Sul posto il comandante della stazione di Cisterna di Latina dei carabinieri e il magistrato di turno. Le forze dell’ordine hanno portato il marito della vittima in caserma per ascoltarlo: non risulta che sia al momento indagato, ma potrebbe essere sicuramente a conoscenza di elementi utili per risolvere il caso. La donna si era trasferita nella villetta di tre piani da circa un anno e aveva una figlia piccola. Ed è proprio la bambina, al momento, forse l’elemento chiave per sapere con esattezza cosa sia successo alla donna: attualmente è in stato di shock però, e non si sa se sarà ascoltata a breve dagli inquirenti.