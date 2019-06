65enne va da una prostituta, quando scopre che è anziana scappa e la denuncia

Loading...

Va da una prostituta, quando scopre che è anziana scappa e la denuncia Voleva andare con una prostituta.

Ma il tutto non ha avuto un buon fine. Quello che doveva essere un momento di spensieratezza ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Prostituta colombiana di 63 anni denunciata per estorsione. Si tratta di G.G.E. con un domicilio fittizio a San Martino di Lupari.

Dall’attività investigativa messa in atto dai carabinieri della locale stazione si è scoperto che lo scorso 9 dicembre la donna aveva fissato un appuntamento con un potenziale cliente di 61 anni, italiano residente sempre a San Martino di Lupari.

Doveva essere uno dei tanti incontri occasionali, ma quando l’uomo è arrivato sul pianerottolo della prostituta poi ha fatto marcia indietro. Voleva trovarsi di fronte una donna giovane, non un’anziana. Dunque il dietrofront.

Loading...

Quest’ultima pur di non perdere il denaro ha minacciato l’uomo di raccontare tutto al suo protettore. Pretendeva almeno una mancia di 20 euro.