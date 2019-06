Dramma in autostrada, bimbo di 8 mesi si ustiona al ristorante dell’area di servizio: è grave

Loading...

Ustionato da un liquido bollente nel ristorante dell’area di servizio Arda, lungo l’autostrada A1, all’altezza di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. È grave un neonato di 8 mesi, che si trovava con i genitori, e che è stato trasportato in elisoccorso al centro grandi ustionati dell’ospedale Maggiore di Parma, dove gli sono state diagnosticate bruciature serie all’addome e alle gambe. È successo nella serata di ieri, lunedì 10 giugno, intorno alle 19:30. Si sarebbe trattato, secondo le prime informazioni, di un incidente: a cadere addosso al piccolo sarebbe stata una bevanda incandescente o una pietanza rovente con cui il suo corpicino sarebbe venuto accidentalmente in contatto.



Subito sono intervenuti i soccorsi, ma la situazione del bimbo è apparsa seria, richiedendo il trasferimento immediato con l’elisoccorso nel centro specializzato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Pubblica di Monticelli e l’auto infermieristica di Roveleto.