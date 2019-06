Incidente a New York, elicottero si schianta su un grattacielo

Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York , all’incrocio settima novantesima strada. Evacuata tutta la zona

Incidente a New York, elicottero precipita su un grattacielo

Torna la paura sui cieli di New York, un elicottero si è schiantato su un grattacielo alto circa 230 metri. Al momento dello schianto, ha preso fuoco. Non è noto se l’elicottero stesse tentando di atterrare sul tetto di un palazzo, dato che alcuni grattaceli di Manhattan prevedono degli appositi spiazzi per i velivoli.

L’intera zona è stata transennato. Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sembrerebbe che nell’incidente abbiano perso la vita 5 persone.

Il commento del governatore Andrew Cuomo

ll governatore Andrew Cuomo ha detto che si è trattato di «un atterraggio di emergenza andato male», e che «pare ci siano vittime». Ha aggiunto: «Dal 2001 siamo sempre in estrema allerta. Ma non abbiamo alcuna indicazione che si sia trattato di un attentato. Solo di un tentativo di atterraggio andato male».