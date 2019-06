“LA GENTE ODIA LE TUE TETTINE” – CHIARA FERRAGNI PUBBLICA SU INSTAGRAM UN SELFIE IN TOPLESS CON DIDASCALIA FILOSOFICA: “SENO PICCOLO, CUORE GRANDE”

Loading...

Topless sexy per Chiara Ferragni. L’influencer è nota per alcune provocazioni su Instagram, da tempo combatte il body shaming, di cui spesso è stata vittima e il bullismo, mostrando orgogliosa anche quelli che sono i suoi difetti fisici. Dopo essere stata presa di mira per i suoi piedi, il web è passato al seno, dicendole che con tutti i soldi che ha avrebbe potuto anche fare un intervento di mastoplastica additiva.

La Ferragni però non ha alcuna intenzione di rifarsi il seno e più volte ha mostrato con orgoglio il suo decoltè non proprio bombastico. Ultima provocazione in odine cronologico è un post sul profilo Instagram, in cui compare senza maglietta, mentre si copre il seno con il braccio e recita: «Small boobs, big heart », ovvero “seno piccolo, cuore grande”. Evidentemente una battuta che alcuni hanno colto facendole i complimenti, ma molti invece no.

Chiara è stata offesa da diverse persone, non solo per la sua fisicità, ma perché l’hanno accusata di mettersi troppo in mostra e diversi followers hanno mostrato di non gradire quel nudo. A confermarlo è il marito Fedez che in una delle sue storie afferma: «Mia moglie è l’unica donna che perde followers quando mostra le tette su Instagram», tra le risate anche Chiara replica: «Perché a me succede l’opposto delle altre donne?».