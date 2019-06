Bimba azzannata da un pitbull: è grave. La piccola ha solo 6 anni

Loading...

Terribile dramma a Giugliano, nel napoletano. La sera di lunedì 10 giugno 2019, una bambina di 6 anni è stata azzannata dal pitbull dello zio in un terreno di proprietà del familiare. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa, per poi essere portata al Santobono di Napoli e, infine, alla clinica Cardarelli.

I continui trasferimenti sono stati resi necessari dalla gravità delle ferite riportate dalla bambina, che è stata sottoposta a un delicato intervento di chirurgia vascolare per ricostruire i vasi sanguigni dilaniati dalle zanne dell’animale. In seguito all’operazione è probabile che venga sottoposta a una lunga terapia riabilitativa, anche con l’utilizzo della camera iperbarica.

Secondo quanto riportato dallo stesso personale sanitario, i medici aspettano di concludere le attività chirurgiche e di monitorare i parametri vitali dopo l’operazione prima di sciogliere la prognosi. Doveva essere una serata piacevole, invece si è conclusa in tragedia.

La bimba si trovava insieme ad alcuni parenti in un campo di proprietà dello zio, intorno alle 19:30, quando il cane di quest’ultimo l’avrebbe aggredita, mordendole entrambe le braccia. I familiari sarebbero riusciti a separare il cane feroce dalla piccola, residente a Giugliano, e l’avrebbero immediatamente portata in ospedale.

In seguito al terribile accaduto, i carabinieri della Compagnia di Giugliano si sono recati sul posto per gli accertamenti sull’accaduto e per l’identificazione delle persone coinvolte. Lo zio della bambina è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e il cane è stato affidato alla Asl.