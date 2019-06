Dramma a Pomezia, 18enne muore affogato in mare

Loading...

Il ragazzo stava nuotando a largo della spiaggia di Torvaianica, all’altezza dello stabilimento “il Piccolo Porto”, quando non sarebbe riuscito più a tornare a riva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 18enne trascinato sul bagnasciuga dai soccorritori, purtroppo però al loro arrivo non c’era già più nulla da fare. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri di Torvaianica per i rilievi del caso.

Sarà adesso compito degli investigatori ricostruire i drammatici momenti dell’annegamento e le eventuali responsabilità. Da accertare se il 18enne abbia avuto un malore in acqua o se abbia avuto difficoltà a nuotare per il mare agitato.