Il trip lisergico dei Ponzio Pilates

In anteprima video oggi abbiamo una band che ha fatto del delirio la propria firma. Il nome è Ponzio Pilates e il brano, con annesso video, è Vongole.

Figlia di una tradizione freak che va dagli Elio e le Storie Tese agli Skiantos, la band ripete fino all’ossessione la parola Vongole su uno strumentale tarantolato, mentre le immagini si alternano fra balli tribali con vestiti allucinanti e un trip praticamente lisergico nello spazio.

«Vongole è un concept video che si ispira all’artwork di copertina dell’album» racconta la band a proposito del video tratto da Sukate, il disco uscito a maggio per Brutture Moderne. «Un’avventura tra il fantasy e il fantascientifico, in cui a bordo della nostra navicella spaziale approdiamo su uno strano pianeta, incontrando mostri e danzanti fanciulle, per trovare il nostro percussionista Ginardo, il Re Vongola.»

Un retro-futurismo fantascientifico anni Settanta che probabilmente ha portato fortuna alla band, nata per caso durante una scampagnata in Romagna. Dal 28 al 30 giugno infatti i matti saranno ospiti del Glastonbury Festival, una bella soddisfazione nel mezzo di un tour estivo che è praticamente già europeo. Ecco le date:

Loading...

14-15/06/19 – Bruswick Busker Festival 2019 @ Brunswick (Germania)

28/06/19 – @ Glastonbury Festival

29/06/19 – @ Glastonbury Festival

30/06/19 – @ Glastonbury Festival

12/07/19 – Villa Torlonia @ San Mauro Pascoli

19-20/07/19 – Lunago Buskers Festival 2019 @ Lugano (Svizzera)

21/07/19 – Divago Festival 2019 @ Macerata

27/07/19 – SoundZan @ San Giovanni in Galilea

11/08/19 – QueVida @ Porto Corsini

18/08/19 – Sagra del Diavolo @ Galatone