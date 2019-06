PAMELA PRATI, IMPAZZITA!: IN SPIAGGIA VESTITA DA SPOSA

Loading...

Pamela Prati torna di sui social con un video davvero particolare. La ex showgirl del Bagaglino infatti, torna di nuovo a far parlare di se, questa volta con un video molto strano. La shoowgirl Pamela Prati, alla soglia dei 60 anni, fa ancora parlare di se stessa. La Prati infatti, è ancora nell’occhio del gossip proprio a causa della storia inventata insieme alle sue manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. Le tre donne infatti secondo le accuse, avrebbero inscenato una finta storia d’amore della showgirl, mentendo spudoratamente davanti a tutta italia.

La Prati infatti, spesso ospite in alcune trasmissioni, ha infatti raccontato nel dettaglio, la vita che stava vivendo insieme Marco Caltagirone, l’imprenditore romano che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati. Una bufala a cui ha creduto tutta Italia, finché qualcuno non ha messo alle strette Pamela e chiedendo di mostrare una foto del suo futuro marito. Una foto mai arrivata perchè era tutta una finzione, Marco Caltagirone non è mai esistito.

La donna è stata brutalmente criticata e con lei anche le responsabili dell’invenzione della storia d’amore con Marco Caltagirone, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Molte sono stati gli utenti del web che si sono scagliati contro le tre donne per le bugie raccontate a tutta Italia.

Ma la Prati non sembra affranta da queste accuse, infatti oggi la showgirl si è rifugiata in una zona di mare per evitare le cattiverie e i pettegolezzi del gossip. Pamela infatti sembra essere molto rilassata, tanto da postare sui social, un video molto particolare.

La cosa che sconvolge gli utenti e l’abito che indossa Pamela Prati all’interno del video. A quanto pare infatti Pamela si è fatta riprendere con un vestito bianco meglio, un abito da sposa mentre corre serena sulla spiaggia e una bella canzone che fa da colonna sonora al video.

Un filmato che in poco tempo ha immediatamente fatto il giro del web e che ha sconvolto non poco gli italiani.Che cosa ha voluto dire Pamela Prati con quel video?