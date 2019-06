Cena a Capri per il protagonista di Fast and Furious Jason Statham

Loading...

L’attore Jason Statham, protagonista di Fast and Furious, è stato avvistato a Capri insieme alla compagna, la modella di Victoria’s Secret, Rosie Huntington. L’attore ha mangiato al ristorante Aurora, a pochi passi dalla famosa ‘piazzetta’ dell’isola campana. Sul profilo Instagram del locale è stata pubblicata uno scatto che ritrae la star inglese insieme alla proprietaria del ristorante, Mia D’Alessio. Statham avrebbe assaggiato la specialità del locale, ‘la pizza all’acqua’. Come si legge sul sito del ristorante “papà Gennaro inventò la pizza all’acqua….da allora cibo per nobili ed intellettuali raffinati che amavano i cibi leggeri…”.

Chi è Jason Statham



Jason Michael Statham, classe 1967, ha recitato in molti film di Guy Ritchie e dal 2013 ha interpretato il ruolo di Deckard Shaw nella saga Fast and Furios. Prima un’apparizione nel sesto film, lo stesso ruolo nel settimo come antagonista principale, poi nell’ottavo e poi nello spin off ‘Hobbs & Shaw’. Nell’agosto 2018 è protagonista del film Shark – Il primo squalo (The Meg), che ha incassato la cifra record di 527,8 milioni di dollari.

Questi gli ultimi film in cui ha recitato:

Fast & Furious 7 (Furious 7), regia di James Wan (2015)

Spy, regia di Paul Feig (2015)

Mechanic: Resurrection, regia di Dennis Gansel (2016)

Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious), regia di F. Gary Gray (2017)

Shark – Il primo squalo (The Meg), regia di Jon Turteltaub (2018)

Fast & Furious – Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), regia di David Leitch (2019)