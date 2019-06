Francesca De André all’ex Giorgio Tambellini: “Sei ubriaco, hai preso alcool e forse altro”

Loading...

È un confronto accesissimo quello che è andato in scena, post Grande Fratello 2019, a Live – Non è la D’Urso, nella puntata del 12 giugno. Da una parte Francesca De André, la concorrente più discussa dell’edizione, che è intervenuta ospite di Barbara D’Urso insieme al nuovo amore Gennaro Lillio con cui è nata una relazione nella Casa. Dall’altra l’ex compagno di lei Giorgio Tambellini, i cui tradimenti nei suoi confronti sono stati smascherati dai paparazzi.

Le accuse di Francesca De André

Dopo aver lasciato il GF, Francesca non aveva più rivisto Tambellini, in seguito alla scoperta della sua infedeltà (ammessa dallo stesso Giorgio). Al momento è felice accanto a Gennaro, ma l’incontro con l’ex, anche in questa occasione apparso non del tutto lucido, l’ha fatta esplodere. La giovane lo ha accusato di fare uso eccessivo di alcoolici, e non solo:

Quanto ti hanno pagato? Sei un ubriaco, con alcool e forse anche altro. Non dovevi usare casa mia per fare le tue seratine milanesi. Non mi risulta che tu abbia casa a Milano, sei andato a casa mia a dormire nel mio letto dopo esserti fatto fare il servizietto da quella ragazza. Vai a farti curare, devi farti curare. Sei fuori come un balcone, devi darti una regolata. Io con uno sballato ho poco fare.

La lite

Tambellini ha cercato di replicare, attaccando la ex fidanzata per aver ceduto alla passione con Lillio: “Ma ti sei vista? Non sei normale, sei matta, sei una bambina“. In studio a Live, c’è chi le ha chiesto come ha fatto a restare accanto a Tambellini per un anno e mezzo. Lei, anche in questo caso, è stata tutt’altro che tenera: “Non era così, non beveva neppure un bicchiere di vino. Quando sono entrata nella Casa, lui è rientrato in tutte quelle problematiche da cui era uscito grazie a me. Sei qui forse perché anche i tuoi ormai non ti danno più una lira“.