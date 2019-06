Lui 40 anni lei 83, ancora faville sotto le lenzuola

Un marito e una moglie dicono che una differenza di età di 40 anni non ha ostacolato la loro vita sessuale – e dicono che il loro amore ha continuato a fiorire. Edna Martin, 83 anni, e la compagna Simon, 44 anni, dicono che trascorrono le loro serate coccole sul divano “come un paio di bambini”.

E non si trattengono con manifestazioni pubbliche di affetto. La coppia, che è follemente innamorata 14 anni dopo il matrimonio, dice che la loro intimità è più forte che mai, nonostante l’età di Edna. Ha detto: “Siamo ancora intimi nella camera da letto tanto quanto ogni coppia innamorata.

“Ci fermeremo spesso per strada e ci faremo un bel bacio – non mi sono mai sentito consapevole della differenza di età in pubblico. “Io bacio il collo di Simon e gli pizzico il culo al supermercato – mi farà vibrare la coda del mio reggiseno in coda.

Facciamo solo ciò che fanno le due persone innamorate”. La coppia ha fatto i titoli nazionali nel 2005 quando il loro amore è diventato pubblico – con i cinici che suggeriscono che Edna, ora bisnonna-uno, stava cercando un ingenuo ragazzo giocattolo. Ma hanno più che dimostrato che i dubbiosi hanno torto. Hanno rinnovato i voti nuziali nella loro casa nel Somerset, nel sud-ovest dell’Inghilterra, nel 2015. Edna, un ingegnere in pensione che in seguito divenne segretario per un club di organi teatrali locali, incontrò Simon nel 2003. Simon, che non aveva mai avuto una fidanzata prima, disse che era amore a prima vista.

“Ed ha aperto la porta ed è stato amore a prima vista. “Era in piedi in un bel vestito nero e lei ha aperto le braccia. “Ci siamo letteralmente caduti l’uno nelle braccia dell’altro, ho pensato a me stessa” Sta un po ‘bene “. La coppia ha scambiato lettere e telefonate nei mesi successivi e si è sfogliata fugacemente a concerti d’organo in tutto il Regno Unito. Ma la loro storia d’amore è stata confermata quando, dopo un concerto, si sono baciati appassionatamente sotto il molo di Weston-super-Mare.