Vodafone down in tutta Italia, in tilt le connessioni mobili e fisse

Pomeriggio d’inferno quello degli utenti Vodafone in tutta Italia: dalle 15 di oggi stanno fioccando online le segnalazioni di numerose persone che non riescono a collegarsi a Internet, che sia da dispositivi mobili o dalla linea fissa. I problemi segnalati sono sempre dello stesso ordine: rete non funzionante o comunque velocità di connessione estremamente ridotta, anche se per il momento le cause del malfunzionamento non sono note. E mentre sembra che alcuni servizi come WhatsApp siano rimasti raggiungibili per alcuni utenti almeno da smartphone, altri online lamentano che perfino i servizi di assistenza 190 e Tobi (l’assistente digitale preposto ad ascoltare le richieste degli utenti e rispondervi) abbiano smesso di funzionare a causa del guasto.

Vodafone Down: la situazione su Downdetector

Le segnalazioni pervenute sul sito Downdetector evidenziano che il problema sta interessando l’intero Stivale. In realtà nella mappa che sta prendendo forma in queste ore si possono notare concentrazioni di segnalazioni nei maggiori capoluoghi, ma la statistica è probabilmente falsata dalla elevata concentrazione della popolazione in queste aree, che risulta in un numero maggiore di segnalazioni nei centri e lascia ingannevolmente a intendere che nelle altre aree non vi siano problemi.

Su Twitter #vodafonedown entra in tentenza

Sui canali ufficiali e Twitter — dove pure l’hashtag #vodafonedown è tra quelli in tendenza — l’operatore britannico non ha ancora fornito una versione ufficiale di quale sia il problema che ha afflitto l’infrastruttura. L’ultimo tweet risale a questa mattinata e sembra una normale comunicazione di quelle programmate in automatico dal team social: un augurio di felice giornata a tutti, sul quale i clienti insoddisfatti stanno ora riversando la propria amara ironia.

Non è solo l’Italia

A quanto pare gli utenti nostrani non sono soli nella sventura: la versione inglese di Downdetector riporta segnalazioni nell’intero Regno Unito, in Irlanda, in Spagna, in Germania e in altri Paesi europei, ma anche in Australia e Nuova Zelanda.

Aggiornamento ore 18: l’allarme rientra

Fortunatamente, a tre ore dalle prime segnalazioni, la situazione sta tornando alla normalità: Fanpage.it ha contattato Vodafone che ha riferito come i disservizi siano effettivamente in via risoluzione. La circostanza è confermata da un numero di segnalazioni in forte diminuzione e da numerosi riscontri sui social, dove i primi utenti hanno iniziato a raccontare di essere tornati in grado di connettersi sia dalla propria linea fissa che da quella mobile.

“Vodafone” si legge nella nota diffusa dall’operatore in questi minuti “si scusa per il disservizio temporaneo, generato da un problema tecnico sulla rete che è stato risolto nel più breve tempo possibile”. Per scusarsi del disagio inoltre la società ha anticipato che fornirà accesso a Internet illimitato per la giornata di domani a tutti gli utenti colpiti dal problema.