Dieci Cose Strane Che Facevano I Tuoi Genitori e Nonni

Prima dell’invenzione della radio, della televisione, dei videogiochi, dei telefoni cellulari, di internet, delle immagini con didascalie divertenti chiamati mim, le persone del nuovissimo secolo erano effettivamente costretti a trovare un modo sempre diverso per intrattenersi mentre con l’avvento delle nuove tecnologie moltissimi individui di tutte le età possono intrattenersi senza annoiarsi a morte e semmai saltasse la corrente si potrebbero comunque tirar fuori i vecchi monopoli che si trovano in cantina per poter comunque passare il tempo. Molte persone dell’epoca vittoriana provarono leggendo ottenendo dibattiti con altri esseri umani mentre altri davvero molto annoiati della vita iniziarono a praticare strani usanze come ad esempio quelle del sedersi in sedute spiritiche.

