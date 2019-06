I dieci umani più strani mai esistiti

Nel 1906 i fratelli Ringling già proprietari del Ringling Brothers Circus acquistarono il circo Barnum che rimisero in attività fino alla sua chiusura avvenuta nel maggio del 2017 a causa degli alti costi operativi dei cambiamenti dei gusti delle persone e delle questioni relative ai diritti degli animali, ma nonostante questo nei quasi 200 anni di attività del circo non sono stati gli animali ma gli umani ad essere l’attrazione fondamentale.

Parliamo delle più strane persone mai esistite il mondo tutte hanno lavorato in questo circo.

Franco Lentini tre gambe franco lentini in acqua in sicilia il 18 maggio del 1889 aveva tre gambe quattro piedi 16 dita dei piedi e due gruppi di genitali e la così strano che l’ostetrica che ha aiutato durante il parto lo ha nascosto sotto il letto è fuggito dalla stanza urlando i cittadini del villaggio di Franco credevano che fosse una punizione da parte di dio e lo soprannominarono l’abominevole c’erano anche voci secondo cui avrebbe ottenuto la terza gamba dopo che sua madre Giovanna visitò una carriola che aveva un tavolo a tre gambe mentre era incinta la terza gamba in realtà era causato da un gemello non sviluppato che era stato assorbito da lentini .