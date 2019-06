Il papà muore all’improvviso – 2 giorni dopo il funerale, la vedova trova un messaggio straziante sul pc

Quando la vedova ha trovato il computer del marito defunto, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Perdere una persona cara è qualcosa che non si augura nemmeno al peggior nemico.

Tuttavia, a volte succede. La cosa peggiore è perdere una persona giovane che, potenzialmente, avrebbe tutta la vita davanti.

Quest’anno Emma Weaver ha perso il marito Todd, un soldato morto durante una missione. Emma è rimasta sola con la loro bambina di nove mesi, Kiley. La donna era disperata, non sapeva cosa fare.

Todd, morto in un esplosione in Afghanistan, è stato dichiarato eroe degli Stati Uniti.

Sono stati in tanti a partecipare al suo funerale, ma due giorni dopo, la moglie di Todd ha fatto una scoperta sorprendente.

Quasi per caso Emma ha trovato il computer del soldato. Le si è spezzato il cuore quando ha letto due lettere che il marito aveva lasciato rispettivamente a lei e a Kiley, riporta il Daily Mail.

La prima lettera era dedicata alla moglie:

“Cara Emma,

Se stai leggendo questo, significa che non sono riuscito a tornare a casa e quindi non posso più ricordarti quanto ti amo.

Ti amo tantissimo e così sarà per sempre. Anche se non sono più lì con te, stai tranquilla perché ti sto osservando dall’alto.

Non me ne sono andato, sarò sempre con te nello spirito. So che è difficile per te, ma so anche quanto sei forte.

Non dimenticare mai che Dio è stato buono con noi. È successo per una ragione. Anche se non ci credi, un giorno lo capirai.

Voglio che tu sappia quanto sei importante per me. Non potrei chiedere una moglie più bella, premurosa e amorevole di te.

I momenti che abbiamo condiviso negli ultimi anni sono stati i migliori della mia vita. Anche se credi che me ne sia andato via troppo presto, ho vissuto una vita che molti possono solo sognare. Ho sposato la donna perfetta. Ho avuto una figlia bellissima che ogni giorno mi ha sorpreso.

Ho avuto anche due bei cani. Non potevo chiedere di più. Se sei triste, pensa ai momenti che abbiamo condiviso. Guarda quanto è bella nostra figlia.

Sii forte per lei. Ricordale del suo papà e dille che l’ho amata più di qualunque altra cosa al mondo.

La sua nascita è stato il giorno migliore della mia vita, la cosa più bella che mi sia successa. Il suo sorriso rappresenta tutto ciò che c’è di bello e buono a questo mondo.

Dille che il suo papà ora è in Paradiso e che la proteggerà sempre. Ti amo, Emma. Non aver mai paura di fare ciò che ti rende felice. Devi continuare a cercare la felicità nella vita.

Anche se adesso credi che sia impossibile, abbi fede.

Il meglio deve ancora arivare. Tu e Kiley avete una vita meravigliosa davanti a voi, sono felice che ne abbiate condivisa una parte con me.

Ti amo.

Il tuo caro

Todd”

La seconda lettera era per la figlia di 9 mesi, Kiley.

“Cara Kiley, tesoro mio,

Anche se non ti ricordi di me, voglio che tu sappia che tuo padre ti vuole tanto bene.

Sono partito per l’Afghanistan quando avevi solo 9 mesi.

Lasciarti è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto. Sei così speciale per me, un dono del cielo.

Il giorno migliore della mia vita è stato vederti nascere.

Ogni volta che ti guardavo, il mio cuore si scioglieva.

Eri il mio amore, la mia vita è iniziata il giorno in cui sei nata.

Scusa se non potrò vederti crescere.

Ma ricorda che il tuo papà non se ne è andato. Sono in Paradiso e rido con te ogni giorno.

Sei così fortunata ad avere una mamma meravigliosa che si prende cura di te.

Sii gentile con lei e aiutala quando ne ha bisogno.

Non dimenticare mai quanto sei speciale.

Ti amiamo tantissimo. Quando crescerai e andrai a scuola, fai del tuo meglio per imparare tutto ciò che puoi del mondo in cui vivi.

Sii gentile con gli altri, scoprirai che anche il mondo lo sarà con te.

Ti aspetta un futuro luminoso.

Divertiti. Goditi la vita. E ricorda, tuo padre sarà sempre orgoglioso di te e ti amerà per sempre.

Sei e sarai sempre il mio tesoro.

Con amore,

il tuo papà”

Due lettere davvero strazianti e emozionanti al tempo stesso. Le parole di questo papà sono arrivate dritte al cuore.

