Matrimonio a prima vista: Sara Wilma Milani e Stefano Soban non riescono a divorziare

Sto facendo il giro del mondo la storia di Sara Wilma Milani e Stefano Soban conosciuti, innamorati e sposati al buio. i due ragazzi sono stati i protagonisti di Matrimonio a prima vista e che adesso non riescono più a divorziare.

Che cos’è Matrimonio a prima vista?

Gli americani hanno sempre dimostrato di avere un certo intuito per vari ed eventuali programmi di successo, proprio come è successo per Matrimonio a prima vista. Il reality show prevede che una coppia si incontri al buio e inizia a vivere la loro storia d’amore è proprio dal matrimonio è, una sorta di appuntamento al buio ma senza neanche uno spiraglio di luce. Al reality show, ma edizione italiana, hanno preso parte Sara Wilma Milani, che lavora come cantante di professione, e Stefano Soban che invece lavora come gelataio. L’amore tra due non ha preso il volo e adesso vorrebbero divorziare.

Sara Wilma Milani e Stefano Soban

La coppia in questione si è conosciuta sul set del reality Matrimonio a prima vista. Il gioco consisteva nel far sposare due sconosciuti che, secondo quanto reso noto da Tgcom, firmano una penale da €100000 qualora decidessero di abbandonare la trasmissione durante i primi tre mesi, ma qualora dovesse cadere comunque concorrenti possono avere il rimborso delle spese legali. I riflettori tornano ad essere puntati su Sara Wilma Milani e Stefano Soban perché, 2 anni dopo la messa in onda del programma Matrimonio a prima vista, non sono ancora riusciti ad ottenere il l’annullamento. Entrambi manifestano la voglia di volersi separare sin dal viaggio di nozze. Una volta recati al tribunale di Pavia, dove la donna abita ecco che scoprono che nel loro documento di matrimonio è stata scritta un’altra città e non quella appena citata.

Dunque Sara Wilma Milani e Stefano Soban possono chiedere solo esclusivamente la separazione legale e quindi abbandonare definitivamente l’idea dell’annullamento.

Stefano Soban è fidanzato?

Come abbiamo appena spiegato il matrimonio Sara Wilma Milani e Stefano Soban è finito poco dopo la messa in onda del reality show è entrambi hanno iniziato a vivere la loro vita separati. In particolar modo il gelatiere ha incontrato una nuova compagna come si evince anche dal suo profilo Instagram. In una foto pubblicata Il 20 gennaio, insieme appunto alla fidanzata, è stata oggetto di vari commenti da parte dei suoi follower tra i quali uno in particolare ha scritto: “Peccato non vi siate presentati alle selezioni di MPV nella stessa edizione, altrimenti sareste già sposati e sistemati….ma il destino segue il suo corso e vi siete comunque incontrati! In bocca al lupo“.