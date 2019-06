Pamela Prati licenzia l’avvocato Ilaria Dalla Chiesa: “Non ne sapevo nulla”

L’attenzione mediatica continua ad essere concentrata su caso Mark Caltagirone e soprattutto su Pamela Prati. La soubrette è vittima o carnefice di questo strano sistema? Secondo quanto reso noto sembrerebbe che Pamela Prati abbia deciso di licenziare definitivamente il suo avvocato Irene Della Rocca.

Eliana Michelazzo su Instagram insieme a Simone Coppi

In questa settimana di aver in parecchi incuriosito Barbara D’Urso e i fan che seguono il suo programma, senza ombra di dubbio sono state le vicende sentimentali di Eliana Michelazzo che avrebbe creduto di essere stata sposata per 10 anni ad un uomo che effettivamente non è mai esistito. In occasione della puntata di Live-Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo ha avuto modo di incontrare l’uomo che lei credeva fosse Simone Coppi e subito dopo ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram ringraziandola conduttrice è la redazione del programma: “Finalmente ti ho guardato negli occhi, ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla. Ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni, ma sapevo che non lo potevo fare, perché esiste il rispetto, era tutto nella mia testa. Ma la cosa che mi rende più felice è che tu e la tua manager avete visto tutta la mia storia, avete visto le foto che in questi anni sono state inviate a me”.

Pamela Prati licenzia il suo avvocato

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere anche Irene Della Rocca nonché avvocato di Pamela Prati. La donna ospite di storie italiane aveva raccontato di essere pronta a scendere in campo e difendere la sua assistita con ogni mezzo possibile, chiedendo addirittura la circonvenzione di incapace per via del caso Mark Caltagirone. La soubrette sarebbe dovuta essere ospite di Live-Non è la D’Urso e avrebbe dovuto farlo in modo del tutto gratuito. Dopo l’incontro che c’è stato tra Pamela Prati e Barbara d’Urso ecco che l’avvocato della soubrette chiede un cachet vertiginoso affinché la sua assistita prenda parte alla programma. Quanto ho detto avrebbe spinto Pamela Prati a licenziare l’avvocato Irene Della Rocca.

“Non sapevo nulla”

Pamela Prati non è la prima volta che rilascia in modo gratuito un’intervista ha un emittente televisiva. Non molto tempo fa infatti è stata ospite di Chi l’ha visto proprio per raccontare cosa è successo in questi mesi a lei di prima di truffe romantiche.

Ad ogni modo a far discutere è stato il cachet che Barbara D’Urso non ha voluto dare a Pamela Prati, una cosa che avrebbe spinto la soubrette a licenziare il suo avvocato Irene Della Rocca che avrebbe agito in sua insaputa tanto da dichiarare “Non ne sapevo nulla“.