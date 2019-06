Terremoto in Fiuli, paura in cinque paesi: sul posto vigili del fuoco

Forte scossa sulle Alpi Carniche. L’istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 4.0 con epicentro Tolmezzo (Udine) in Friuli Venezia Giulia alle 15.57. Il terremoto ha avuto profondità di soli 5 chilometri ed è stato avvertito in un’area molto ampia, a Udine, in comuni dell’Alto Friuli come Tarvisio e persino in Austria. I centri più vicini all’epicentro sono Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Lauco.

La scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi della Sala Sismica INGV di Roma poco prima delle 16 e più precisamente alle 15:57:23 di oggi. L’epicentro localizzato esattamente nel piccolo comune di Verzegnis, a pochissimi chilometri da Tolmezzo, il comune più grande nel raggio di dieci chilometri, sempre in provincia di Udine.

Nei pressi dell’epicentro del movimento tellurico altre nove centri abitati: i comuni di Cavazzo Carnico, Lauco, Villa Santina, Zuglio, Amaro, Arta Terme, Enemonzo, Preone e Raveo, sempre in provincia di Udine. Protezione civile: nessun danno. La Protezione Civile fa sapere che, fatte le prime verifiche, in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio non risultano feriti né danni. Il terremoto, però, è stato «avvertito dalla popolazione».

Nel raggio di venti chilometri dall’epicentro della scossa altri 23 comuni, la maggior parte in provincia di Udine ma anche qualcuno in Provincia di Pordenone. Sempre secondo i rilievi dell’Ingv, Il terremoto in Friuli ha avuto ipocentro invece a una profondità di circa 5 chilometri. Diverse sono state le chiamate ai servizi di emergenza di persone spaventate ma al momento fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose.

Gli stessi vigili del fuoco hanno fatto sapere attraverso twitter che a seguito della scossa di terremoto non sono pervenute segnalazioni di danni né richieste di soccorso alla loro sala operativa. Anche dal Dipartimento di Protezione Civile‏ spiegano che dopo i contatti e le verifiche con le strutture di protezione civile sul territorio a seguito del terremoto, non risultano feriti né danni.