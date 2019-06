L’attrice si è spenta a soli 54 anni per un cancro. L’ultima foto a ricordarla è con sua figlia

La notizia della morte di Edith Gonzales, una delle attrici sudamericane più amate dal pubblico, ha avuto una risonanza enorme e ha sconvolto il mondo dello spettacolo ispanico. La 54enne protagonista della telenovela “Cuore Selvaggio”, conosciuta anche in Italia, si è spenta il 13 giugno in seguito ad un tumore ovarico, che le era stato diagnosticato nel 2016 e contro il quale stava combattendo da tempo. La sua forza e la sua determinazione nell’affrontare la malattia sono state percepite da chiunque avesse avuto modo di conoscerla o semplicemente da chi l’ha sempre apprezzata come artista. Una donna che aveva combattuto fino all’ultimo minuto, che aveva costruito una famiglia dalla quale si è dovuta separare troppo presto.

Ed è proprio con una foto che la ritrae sorridente con la figlia Costanza che il suo profilo Instagram si riaccende per un attimo, forse per mano di uno dei suoi familiari. A corredo dell’immagine solo la data della morte e un fiume di commenti, provenienti dai profili dei più famosi attori iberici e sud americani, oltre che degli addetti ai lavori. Un ultimo saluto social, un modo per dirle quanto dolore ha lasciato su questa terra, essendosene andata con una grande energia vitale.

La vita privata

Sempre sorridente e bellissima nelle foto postate sul suo profilo Instagram, nelle quali si mostra spensierata durante i numerosi viaggi accanto al marito Lorenzo Lazo Magarin, sposato nel 2010, direttore di un noto studio legale messicano. I due si sono conosciuti circa sei anni prima di unirsi in matrimonio, nel 2003 a Città del Messico. In quel momento iniziò una profonda amicizia che solo con il passare del tempo divenne qualcosa di più significativo. Lorenzo Magarìn all’epoca dell’incontro frequentava un’altra donna, dalla quale ebbe anche una figlia, di nome Lorenza, mentre l’attrice messicana aveva una relazione con il politico Santiago Creel, padre biologico della figlia Costanza, nata nel 2004.

Alla morte della prima compagna del noto avvocato messicano, avvenuta nel 2009 in seguito ad un tumore, l’amore tra Edith Gonzales e Lorenzo Lazo Magarin divenne ancora più forte, tanto che i due decisero di unire le loro famiglie. Tentarono anche di avere un figlio, ma purtroppo la Gonzales perse il bambino dopo cinque mesi di gravidanza. Nel 2016 la tragica diagnosi di un cancro ovarico al quarto stadio minò la serenità della coppia, che però non si è mai lasciata sopraffare dal dolore e non ha mai perso la speranza che le cose potessero migliorare. Almeno fino alla giornata di ieri, 13 giugno 2019, quando la protagonista delle telenovelas sudamericane si è spenta nella notte.

Le reazioni di attori e volti noti sudamericani

La notizia della sua scomparsa è stata immediatamente divulgata dalle televisioni sudamericane e confermata anche sui social dalla National Association of Actors, ed è proprio il suo profilo Instagram che si è riempito di messaggi d’affetto, di cordoglio da parte di numerosi attori e personaggi dello spettacolo, come Saul Lisazo che scrive “Guerriera, madre esemplare, amica, potrei dirti mille qualità che avevi. Ti voglio bene!”, condividendo anche una foto che li ritrae giovani, sul suo profilo, aggiungendo: “Ti ricorderò così mia cara amica! Hai sempre dato il meglio di te! Ti voglio bene! sono molto addolorato per la tua scomparsa!”. L’attrice e cantante Isabel Lascurain commenta dicendo: “Adorata! Felice ritorno a casa! Ti voglio bene e ti porterò nel mio cuore per sempre”. La produttrice messicana Wendy de Los Cobos scrive: “Grazie di tutto piccola Edith, grazie per la tua generosità, ti adoro”. Esternazioni provenienti non solo dallo spettacolo, bensì anche da quello della politica, infatti Mariangela Gòmez del Campo, moglie dell’ex presidente del Messico Felipe Calderón, scrive: “Guerriera instancabile, piena d’amore e con una voglia immensa di vivere. Ti ricorderemo sempre con amore”.

Il messaggio della casa produttrice Televisa

Commovente è il messaggio che la casa produttrice della telenovela Cuore Selvaggio, di cui Edith Gonzales era protagonista, ha lasciato per ricordare l’attrice spentasi da poche ore. Ecco che sul profilo di Televisa compaiono queste sentite parole:

È scomparsa a 54 anni una delle figure più importanti delle telenovelas, l’inimitabile Edith Gonzales, che conquistò il cuore di tutti noi sin dall’inizio del suo grande percorso, interpretando personaggi molto amati come in produzioni come “Cuore Selvaggio”, “Salomè”, “Nella sua carne” tra i tanti. Il nostro più sentito pensiero alla sua amata persona, ti perderemo Edith, un applauso fino al cielo.

Edith Gonzales, una donna piena di vita

Questi sono solo alcuni dei messaggi che personalità conosciute, specialmente in Sudamerica, hanno lasciato sul profilo dell’attrice, esternando il loro dolore. Ognuno di loro sottolinea la forza d’animo di quest’artista così amata, che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà. Fu lei stessa a rivelare questa sua predisposizione in più occasioni, durante le interviste rilasciate in questi anni. Proprio quest’anno, al settimanale Nuevo Dia, la Gonzales aveva dichiarato che suo padre si era ammalato di cancro ed era stato, da subito, la sua fonte di ispirazione. Poi, nel 2017, un anno dopo la scoperta della sua malattia, aveva dichiarato alla rivista Hola! :”Non sono una guerriera, sono un’amante della vita”. In uno dei suoi ultimi post, infatti, l’attrice aveva scritto: “Pensa semplicemente che sei bella, intelligente e una brava persona. Il cambiamento inizia nel tuo cuore” a dimostrazione di quanta forza e voglia di vivere abbia mostrato fino al suo ultimo respiro.