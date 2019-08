La foresta pluviale dell’Amazzonia è in fiamme, avvolta da un numero di roghi senza precedenti. Dall’inizio dell’anno ad agosto, infatti, i rilievi satellitari effettuati dall’INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Istituto nazionale per la ricerca spaziale) hanno conteggiato circa 73mila incendi, l’83 percento in più rispetto ai 39.759 rilevati dall’ente nello stesso periodo del 2018.