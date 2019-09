“Ora basta!”. L’appello alla famiglia Schumacher ha trovato l’approvazione di migliaia di persone

Il ricovero di Michael Schumacher all’ospedale Georges Pompidou di Parigi resta avvolto nel mistero. Secondo il quotidiano Le Parisien che per primo ha appreso del trasferimento dell’ex campione di Formula 1 dalla sua residenza svizzera al nosocomio parigino, Schumacher sarebbe stato sottoposto a un trattamento pionieristico a base di cellule staminali, un’ipotesi strettamente legata alla presenza nella struttura del prof. Philippe Menasché, chirurgo cardiovascolare e luminare di fama internazionale per essere stato il primo nel 2014 a sperimentare con successo l’innesto di cellule staminali per la ricostruzione dei tessuti cardiaci.