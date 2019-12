Daniele Bossari, la figlia del conduttore e di Filippa Lagerback, testimonial con la madre di una linea di cosmetici, ha tutti i numeri per sfondare

Se fino a poco tempo fa i suoi genitori – Daniele Bossari e Filippa Lagerback – facevano di tutto per tenerla lontano dai riflettori, da qualche tempo è proprio lei, Stella, a volersi ritagliare una piccola fetta di popolarità. La ragazza, lóenne, lo fa alla maniera dei teenager: utilizzando i social, dove però non è passata inosservata la sua straordinaria bellezza. Stella, che ha ereditato dalla madre il fisico da modella, posta selfie in cui indossa minigonne, giacche animalier e bikini alla moda e in poco tempo si è guadagnata 122 mila follower su Instagram. Un primo passo ufficiale da influencer, la giovanissima Bossari lo ha compiuto qualche mese fa quando, con l’appoggio della madre, è diventata testimonial di Mia, una linea di creme di Korff, dedicata alle millenials.

Di Stella però si sa pochissimo se non quello che trapela dai racconti dei genitori. Daniele Bossari ha recentemente pubblicato un’autobiografia, La faccia nascosta della luce (Mondadori, 18 euro), dove ha raccontato senza filtri della sua depressione iniziata qualche tempo prima che la figlia nascesse, nel 2003, e dove ammette le proprie difficoltà nel crescerla, delegando quasi tutto alla moglie Filippa. “Ha insegnato tutto lei a Stella”, scrive, “dall’andare in bicicletta a nuotare. L’ha accompagnata a scuola, alle lezioni di danza, alle feste delle amiche, a sciare.

Le ha dato regole e limiti, senza i quali non si può crescere sereni. Se Stella è la persona che è, ha sensibilità, apertura mentale e una maturità incredibile rispetto alla sua età, è soprattutto merito suo». Il nome Stella viene forse dalla passione del conduttore per l’astronomia. Una passione che la ragazza condivide. Sul profilo Instragram si descrive così: “Mentally on thè moon” (“mentalmente sulla luna”). Non a caso, la prima apparizione in Tv di Stella fu nel 2017 quando il padre era al GF Vip, da cui uscì vincitore. La ragazza lo sorprese con un regalo inconsueto: assieme alla madre, gli regalò una stella vera,

Futura, per augurargli un avvenire luminoso.

«In quell’occasione si commosse tutta l’Italia ma lei no», commentò la Lagerback. «È una ragazza molto tranquilla ma decisa, sa quello che vuole. Ha le sue amiche, le piace studiare ed è una sognatrice come il padre». La famiglia vive a Varese, in una splendida villa con vista lago. Stella frequenta la European School, dove pare abbia incontrato il fidanzatine Arthur, che però non compare mai con lei sui social. Al matrimonio dei genitori, nel giugno 2018, dove Stella incantò tutti con un vestito rosa di chiffon pare ci fosse pure lui. Il padre se l’è fatto sfuggire durante un’intervista ma è stato rimproverato da madre e figlia. Tra i pudori dovuti al fatto di avere due genitori noti e la voglia di affermarsi tipici della sua età, si può dire che è nata una Stella. Di nome e di fatto.