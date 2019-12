Melania Trump, come ogni anno la first lady ha aperto la Casa Bianca per le feste

Sai che la stagione delle feste è cominciata quando alla Casa Bianca si passa dalla cerimonia del perdono del Ringraziamento alle decorazioni di Natale, scrive il New York Times. È così che, archiviata la grazia al tacchino Butter da parte di Donald Trump (è tradizione che ogni anno il presidente degli Stati Uniti “salvi’’ un tacchino), è stata la first lady Melania ad aprire le porte del 1600 di Pennsylvania Avenue e mostrare al mondo gli addobbi scelti per quest’anno. E, accidenti.

Nel video che posta sui suoi social il 1° dicembre, la padrona di casa incede con regale eleganza per i corridoi in marmo lucido che riflettono il bagliore di abeti illuminati e più piccoli alberi dorati, indugiando solo un attimo per aggiungere un po’ di neve artificiale su un ramo troppo spoglio. Neve candida e abbagliante come l’atmosfera magica che pervade ogni angolo dell’edificio neoclassico e come la mise sfoggiata da Melania, la stessa con la quale in mattinata è arrivata dalla Florida: un morbido e avvolgente abito bianco con sopra un leggero cappotto, che la first lady decide di tenere addosso anche all’interno.

Vai a sapere perché, si domanda il New York Times, escludendo che l’ambiente non sia adeguatamente riscaldato e ricordando che Melania, la più riservata delle inquiline della Casa Bianca, ha spesso scelto di comunicare con lo stile. Melania prosegue il giro arrampicata su un paio di vertiginose Louboutin dall’inconfondibile suola rossa: nella Dining Room per aprire la prima casellina del calendario dell’avvento che è una mini-Casa Bianca di pan di zenzero, poi nella Blue Room che ospita l’albero di Natale, decorato dai familiari dei soldati caduti durante la guerra in Iraq della Gold Star Families for Peace.

Perché è The Spirit of America il tema degli addobbi quest’anno, il tributo a ciò che ha fatto grande la nazione, spiega Melania nel video. Nel quale la first lady – che secondo Free,, Melania, biografia non autorizzata di Rate Bennett, dormirebbe non solo in una stanza separata da quella del marito ma addirittura su un altro piano – non guarda mai l’obiettivo né sorride. E, filmato a parte, divulga una sola foto: lei di spalle, il passo deciso e lo sguardo davanti a sé. Come stesse andando via.