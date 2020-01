Eros Ramazzotti ricomincia dai suoi figli

Un anno fa, di questi tempi, Eros Ramazzotti era alle Maldive con Marica Pellegrinelli. Che allora era sua moglie. E, Cose della vita, potrebbe tranquillamente commentare lui (è il titolo di una delle sue più celebri canzoni), a pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con la modella, il cantante vi fa, comunque, ritorno.

Del resto, Eros adora gli atolli, questo arcipelago di fazzoletti di sabbia bianchissima circondati da un mare talmente azzurro che sembra fondersi con il cielo… Perché rinunciarvi, allora? Nonostante tutto, nonostante il recente passato, nonostante le Cose della vita…

Certo, meglio non tornarci da solo. O, peggio ancora, con improvissate (e magari improbabili) compagnie. Con lui, quindi, sono volati nel cuore dell’Oceano Indiano, i figli nati dalle nozze con Marica, Rafaela Maria e Gabrio Tullio e, soprattutto, la primogenita Aurora, nata dal primo matrimonio, quello con Michelle Hunziker.

Fino a un anno fa, Aurora era solita passare il Natale con il babbo e la fine dell’anno (spesso a sciare) con mamma Michelle. Quest’anno, però, lo ha seguito al mare un po’ per delicatezza, un po’ anche – e ci sta, Aurora ha 23 anni, suvvia – per quella voglia che viene soprattutto a fine dicembre di affondare i piedi nella sabbia bianca e bollente.

E Aurora non ha certo dimenticato il suo “fidanzatissimo” Goffredo Cerza. La coppia, fra escursioni subacquee, yoga all’alba (e qualche bacino al tramonto), ha spopolato sui social. Mentre sulla spiaggia la star resta papà Eros, che persino nelle esotiche Maldive incontra, di tanto in tanto, le sue fan che arrivano un po’ da tutto il mondo. E adesso che l’anno è finito? Si ricomicia. Come sempre. E tocca anche a Eros che poi è il primo a cantare che… Vita ce n’è.