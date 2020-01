Francesco Totti, e com’è andato il fine anno?

Sembrava una vacanza come tante, sole, mare, relax, invece si è trasformata in una puntata (con un cast che sarebbe il sogno, più proibitivo che proibito, di chiunque) dell’Isola dei famosi.

Nel lussuoso e nuovissimo resort Baglioni, alle Maldive, che ospitava Francesco Totti e i suoi numerosi cari, sono arrivati in serie sparsa: Mauro Icardi e i suoi numerosissimi cari (con Wanda Nara ha due figlie, lei ha tre maschietti con Maxi Lopez e tutti e cinque i piccolini erano a far castelli sull’atollo); Linus e la sua famiglia formato quattro, una moglie e due figli (principiante!); in versione coppia romantica c’erano invece Pierfrancesco Favino con la moglie Anna Ferzetti ed Ezio Greggio con la fidanzata Romina Pierdomenico.

Roba che il primo turista che passava poteva scatenarsi in autografi e selfie. I vip, a cominciare dal Capitano, hanno fatto gruppo, giocato assieme, anche in una partita a beach volley iniziata per caso e finita in modo tale da far sembrare la leggendaria partita Italia-Germania del 1970 un’amichevole alla buona.

E com’è andato il fine anno? A bordo piscina tutti insieme appassionatamente, con Francesco che si è buttato in acqua vestito, Favino che mimava il gesto senza però concluderlo, abbracciato poi dall’ex bomber. Ma poi l’attore è finito in acqua con la camicia… Si è infine brindato: buona camicia, pardon, buon anno. Da Totti e da tutti.