Chiara Ferragni, le sue feste scandalo sempre insieme a Fedez

Fedez, senza dubbio uno dei rapper più amati d’Italia, a causa di alcuni problemi di salute non sta passando un momento facile, cosa su cui si è aperto con i fan. E proprio a causa di queste difficoltà, la star ha cambiato atteggiamento nei confronti della vita: «Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie», ha rivelato il cantante.

E accanto a lui, pronta a sostenerlo sempre, c’è sua moglie, Chiara Ferragni! La famosissima fashion blogger ha più volte rivelato quando la sua famiglia conti per lei, e non smette di sostenere il marito neanche per un momento. E così, la coppia più chiacchierata d’Italia si prepara alle feste: casa Ferragnez è stata decorata in modo sfarzoso per Natale, sorprendendo i fan con un albero bellissimo.

I due si sono inoltre regalati un weekend sulla neve in Svizzera, a St. Moritz, concedendosi un po’ di relax e di divertimento in famiglia insieme al piccolo Leone: hanno documentato tutto sui social, mostrando romantici baci sulla neve e giochi insieme al bambino. Degli haters, i Ferragnez non si curano per niente: pubblicano le foto più belle della loro ‘vita di lusso’, condividendo con i loro amati fan anche gli scatti più sexy, dimostrandosi ogni giorno una coppia più affiatata che mai!