Gaia Girace, attrice de L’amica Geniale, gela i fans della serie: “Lila Cerullo nella terza stagione soltanto tre episodi e…”

Gaia Girace, l’attrice che interpreta Lila Cerullo nella serie evento targata Rai L’Amica geniale, ha annunciato che lascerà la serie.

Poche parole, che hanno deluso i tantissimi fans della serie, che tanto hanno apprezzato le doti della giovane attrice napoletana e che faticheranno e non poco a vedere Lila con un altro volto. Sembrano lontani i giorni in cui Girace dichiarò di mal sopportare la pressione dovuta ad una serie così importante, tanto che aveva addirittura pensato di mollare.

Girace si dice pronta per altro

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Gaia Girace ha confermato i rumors che la volevano lontano dal progetto per la prossima stagione. La giovane attrice ha infatti raccontato che la decisione è ormai stata presa. Ha comunicato inoltre che darà il volto a Lila soltanto per i primi tre episodi della terza stagione.

Gaia si è detta, a malincuore, pronta a lasciare il personaggio che interpreta da circa tre anni, che le ha dato così tanto successo e visibilità. Si è augurata inoltre che, chi la sostituirà, sappia amare il personaggio di Lila così come ha fatto lei in questi anni.

Per il futuro, la giovane attrice napoletana si dice pronta per nuove avventure artistiche. Il debutto con L’amica geniale è stato un vero successo di critica e di pubblico e Girace è destinata ad una grandissima carriera.

Il rapporto con il regista e la scrittrice Elena Ferrante

La giovane attrice ha parlato anche dello speciale legame che si è creato sul set con Saverio Costanzo. Girace ha detto che il regista è stato il primo a credere in lei ed è stato fondamentale per la sua crescita artistica, oltre che ad essere un vero e proprio riferimento sul set. Un uomo a cui può chiedere qualsiasi consiglio.

La giovane attrice napoletana ha rivelato che, di tanto in tanto, specie quando si stanno girando le scene più importanti, arrivano delle email a firma di Elena Ferrante. La misteriosa scrittrice dei best-seller da cui è tratta la serie è presente a suo modo anche nella stesura televisiva.

L'articolo Gaia Girace, attrice de L'amica Geniale, gela i fans della serie: "Lila Cerullo nella terza stagione soltanto tre episodi e…"

