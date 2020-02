Oroscopo Branko 20 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

[ad_1]



L’oroscopo di Branko del 20 febbraio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno dello Zodiaco. Il cuore dei nativi del Toro torna a sognare. Per le persone nate sotto il segno del Capricorno è una giornata d’oro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 20 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Iniziate a rinunciare alle futilità e a conservare le cose che contano davvero. Se non avete voglia di parlare con certe persone, fate uno sforzo, sono confronti che non potete rimandare.

Toro – In questo periodo il vostro cuore torna a sognare e in queste notti senza Luna non avete voglia di stare soli. Se una storia ha rischiato la chiusura oppure è finita, si può rimediare oppure sperare in una nuova emozione. Stelle ottime per il lato pratico della vita, lavoro, affari. In amore lasciatevi guidare dai sentimenti e dalle passioni.

Gemelli – In molte coppie c’è incostanza, anche se Venere e Marte tornano positivi. È Mercurio che vi rende indisponibili al confronto, risveglia la gelosia e vi fa vedere le cose da una prospettiva distorta. Possibili cambiamenti in campo professionale da accettare, familiari da subire, sentimentali da volere.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata Luna in Capricorno tocca la salute, fate attenzione alle ossa. Gli sportivi professionisti devono essere molto prudenti. Il vostro è un segno altruista ma se qualcosa va storto, qualcuno potrebbe scaricare la colpa su di voi.

Leone – I contrasti nelle collaborazioni ormai sono diventati una norma per tutti. Avete poca pazienza nell’ascoltare, non volete sentire critiche, anche se ve la meritate anche voi. Il lavoro procede benissimo, al contrario della salute.

Vergine – Avete qualche problema con il nuovo Sole in Pesci, Mercurio e Nettuno. Infatti, nelle collaborazioni vengono a galla problemi che avete ignorato fino ad adesso. Risolveteli subito, Luna e Giove portano fortuna anche in amore.

Previsioni di giovedì 20 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In campo economico ci sono dei miglioramenti ma la Luna sconsiglia di correre dei rischi. Siete in polemica con tutti e le condizioni domestiche non sono proprio ideali. Tutte le cose si sistemano solo se usate la testa. Ci sono problemi nella vita matrimoniale. Quando Venere è in Ariete diventate egoisti, egocentrici, e fate tutto di testa vostra.

Scorpione – Andate direttamente al nocciolo della questioni, professionali, degli affari, domestiche, amorose e legali. Sollecitate le persone utili per risolvere certe questioni, accettate nuovi impegni. Slancio romantico in amore.

Sagittario – Anche se il lavoro procede bene, non siete soddisfatti. Qualcosa vi preoccupa nella vita familiare e vi impegna finanziariamente. Grazie alla bella Venere, arrivano delle novità positive.

L’oroscopo di Branko del 20 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa è una giornata d’oro. Gli uomini del segno sono un po’ più favoriti della donna, che deve combattere con Venere nemica. Per tenere testa alla dea della bellezza dovete fare qualche rinnovamento estetico. Ricordate: le piccole cose fanno un grande un giorno già vincente.

Acquario – Questa potrebbe essere la giornata ideale per fare acquisti, vendite, trasloco, divisioni di beni immobili. I giovani devono prepararsi a una nuova vita matrimoniale. L’amore vi rende molto sensuali.

Pesci – Sole nel segno e Luna in Capricorno sono in aspetto equilibrato e perfetto per qualsiasi discorso. Favorite anche le iniziative professionali-finanziarie. L’oroscopo di Branko suggerisce di seguire ciò che succede nel mondo economico: potreste ricavare qualche profitto. Amore in primo piano. Infine, la stagione invernale si concluderà con una gioia mai immaginata.

