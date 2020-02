Romina in accappatoio, c’è un altro uomo, Al Bano: “E’ ancora geloso?”

[ad_1]



Nelle ultime settimane Al Bano e Romina sono stati protagonisti di numerosi pettegolezzi. A quanto pare, pero, questa volta a far parlare di se è la cantante che non molto tempo fa ha postato un suo scatto in accappatoio con accanto un uomo misterioso.

Romina Power fa ingelosire Al Bano

Come tutti sanno Romina è sempre in giro per il mondo esibendosi in concerti vari. L’ultima apparizione è stata al festival di Sanremo 2020 insieme ad Al Bano, dove ha ottenuto una vera e propria standing ovation.

Durante il tour la Power ha avuto anche un piccolo incidente al ginocchio che l’ha costretta purtroppo ad un riposo forzato. Recentemente la cantante ha pubblicato una foto insieme a un uomo misterioso. Nel dettaglio, si è mostrata in accappatoio e vicino a lei uno “sconosciuto” che ha fatto incuriosire i propri seguaci.

In molti si sono chiesti chi fosse ma la persona in questione non è altro che il suo fisioterapista di fiducia. Quest’ultimo la segue ovunque sopratutto dopo che Romina più volte ha accusato dolore durante le esibizioni. Secondo alcune indiscrezioni pare che ad Albano non sia stato felice di vedere l’ex moglie in deshabillè insieme a un altro nonostante l’uomo fosse un professionista. Che sia ancora geloso?

Nessun amore tra i due ma solo tanta stima

Ormai sono anni che Al Bano mette in chiaro i propri sentimenti verso la sua ex moglie. Nonostante siano in tanti a volere un ritorno di fiamma con Romina Power, il leone di Cellino San Marco si è sempre detto single.

Da circa un anno e mezzo, l’artista si è ‘separato’ anche da Loredana Lecciso anche se la soubrette pochi giorni fa negli studi della D’urso, ha dichiarato che tra di loro c’è ancora tanta passione.

Romina, da quando è tornata a fare coppia (artisticamente) con Carrisi più volte sembra aver fatto capire di essersi pentita e di voler fare un passo indietro. Infatti, la donna spesso ha stuzzicato Al Bano mettendolo in forte imbarazzo. Per ora, per scoprire cosa succederà tra i due non ci resta altro che aspettare…

L’articolo Romina in accappatoio, c’è un altro uomo, Al Bano: “E’ ancora geloso?” proviene da KontroKultura.

