Un posto al sole, spoiler 20 febbraio 2020: Renato si vendica

Riportano dei grossi colpi di scena gli spoiler di Un posto al sole della puntata in onda su Rai 3 giovedì 20 febbraio 2020. Ne vedremo di cotte e crude con Marina, Renato e Leonardo. La Giordano si recherà da Rosato ma poi la situazione degenererà. Con Leonardo tra i piedi per la coppia Filippo e Serena sarà molto dura ristabilire l’ordine e la pace in famiglia. Infine, Renato si vendicherà per l’inganno subito.

Anticipazioni Un posto al sole, trama giovedì 20 febbraio 2020

Marina, dopo la spiacevole notizia uscita sui giornali, cercherà di riabilitare la sua immagine e di scrollarsi di dosso quelle infamie. Per fare ciò, la Giordano deciderà di concedere un’ulteriore intervista. Peccato che anche questo tentativo risulterà vano. Furibonda, la signora con l’emblematico caschetto si recherà dal Rosato, decisa a metterlo alle strette. La situazione precipiterà in maniera alquanto pericolosa.

Leonardo continuerà a mettere il bastone tra le ruota tra Filippo e sua moglie, rendendo difficoltosa la loro riconciliazione. La cena che sarebbe dovuta a riunire la famiglia, in realtà, ha sortito l’effetto contrario allargando la distanza tra i coniugi.

Durante la puntata di Un posto al sole ci sarà spazio anche per la vicenda del garage scambiato tra Renato e Guido. Quando il Poggi si renderà conto di essere stato ingannato da suo cognato, escogiterà la vendetta. Ed ecco che Renato metterà in atto un simpatico scherzetto contro il comandante dei vigili urbani e il portiere di Palazzo Palladini. Il suo gesto farà sbellicare dalle risate i telespettatori di quest’amatissima soap opera partenopea.

Spoiler Un posto al sole: Nunzia scuote Alberto

Complice l’avvicinarsi della festa delle donne (8 marzo), questa soap sta dedicando ampia attenzione a delle tematiche estremamente importanti. Non a caso i personaggi femminili di questa trasmissione stanno attraversando un periodo molto turbolento. Clara, dopo essersi ritrovata in uno stato di prostrazione, non sa più cosa fare con la creatura che porta in grembo.

A quanto pare, prossimamente prenderà la decisione di abortire! Angela e Giulia cercheranno di convincerla a tenersi il bambino ed anche Nunzia cercherà di fare del suo meglio per supportare l’amata figlia. Marina, dopo essere stata screditata e umiliata da Sebastiano Rosato su un giornale pubblico, si ritroverà a vivere un periodo sconvolgente ed umiliante.

L’articolo Un posto al sole, spoiler 20 febbraio 2020: Renato si vendica proviene da KontroKultura.

