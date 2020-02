Uomini e Donne: Luigi Mastroianni e Mara Fasone beccati ancora insieme (Foto)

[ad_1]



Nelle ultime settimane si è parlato molto del presunto flirt tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni. I due si erano conosciuti ai tempi di Uomini e Donne quando entrambi erano seduti sul trono.

A distanza di diversi mesi, dopo che la storia tra il dj siciliano e la bellissima Irene Capuano è arrivata al capolinea, i due ex tronisti hanno deciso di frequentarsi. Bisogna chiarire che, almeno per il momento, non c’è stata alcuna conferma dei diretti interessati. Sono molti, però, gli indizi social che entrambi hanno lasciato.

L’ultimo in ordine di tempo riguarderebbe un pranzo insieme. Nel video postato nella instagram stories di Luigi si intravede il braccio di una ragazza con una camicia rosa. A distanza di alcuni minuti Mara Fasone posta un’immagine, nelle sue storie, nella quale compare con quella che sembra essere la stessa camicia. Una strana coincidenza che ha insospettito gli attenti follower di entrambi.

L’avventura a Uomini e Donne di Mara e Luigi

Mara Fasone nel suo percorso televisivo si è concentrata su Andrea e Giovanni. Spesso sotto attacco ha abbandonato il trono, un po’ a sorpresa, perchè la situazione era diventata ingestibile dal suo punto di vista.

Per quanto riguarda Luigi Mastroianni una volta in studio, prima di iniziare il proprio trono, ha provato ad uscire con Mara per capire se ci fosse affinità, in tal caso avrebbe rinunciato al suo percorso da tronista. Dopo l’esterna, però, il dj siciliano ha deciso di non stravolgere le cose e sedere sul trono più ambito d’Italia.

Luigi ha dimostrato una grande attrazione nei confronti di Irene Capuano. La giovane romana ha combattuto con le unghie e con i denti per conquistare il cuore del tronista, anche quando l’interesse del ragazzo sembrava essere orientato verso Valentina Galli. I tre sono stati protagonisti di un periodo in villa molto seguito e discusso.

Alla fine la scelta è ricaduta proprio sulla bella Irene. I due hanno iniziato un’intensa storia d’amore, lontano dalle telecamere ma molto attivi sui social dove si sono mostrati felici e sorridenti per diverse settimane. Dopo qualche mese, però, le foto insieme sono diminuite sempre più fino a scomparire e a distanza di qualche tempo è arrivata la conferma che la relazione fosse finita.

La storia tra Luigi Mastroianni e Mara Fasone

In una delle sue ultime stories, Luigi Mastroianni era a pranzo con un amico. Insieme a loro, però, c’era anche una ragazza che indossava una camicetta rosa. Questo dettaglio non è sfuggito agli utenti del web e risulta molto importante in questa ricostruzione. (Continua dopo il post)

A distanza di qualche ora Mara Fasone ha pubblicato una instagram stories con indosso una camicia dello stesso colore. Guardando bene ci sono anche altri dettagli che sembrerebbero confermare che a pranzo con il dj siciliano ci sia stata proprio lei.

L’articolo Uomini e Donne: Luigi Mastroianni e Mara Fasone beccati ancora insieme (Foto) proviene da KontroKultura.

