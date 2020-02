Elena Santarelli, adesso sorride in vacanza sulla neve

La showgirl e l’ex calciatore si godono la montagna con i loro due figli Giacomo e Greta. Dopo il dolore e la paura per la malattia del primogenito, la vita è tornata alla normalità. «Non sarò mai più la stessa, però vado avanti sentendo tutti gli odori della vita», ha dichiarato la showgirl, che si è impegnata in prima persona per aiutare le famiglie che hanno passato la sua tragedia, raccontata nel libro “Una mamma lo sa”, i cui proventi sono stati devoluti al progetto Heal, l’associazione che si occupa dei tumori cerebrali nei bambini.

Felici e sorridenti in settimana bianca con i figli Giacomo e Greta, che ormai sono diventati dei piccoli campioni sugli sci. Per Elena Santarelli e Bernardo Corradi finalmente una vacanza serena lontana dalle angosce di un dolore che si è trasformato in gioia per loro e in speranza per tante famiglie.

Oggi Giacomo sta bene e il peggio è passato: può saltare sugli sci felicemente e vivere sereno come tanti suoi coetanei. Tutto iniziò nel 2017 quando Bernardo , ex giocatore di calcio e papà di Giacomo, portò il figlio a fare una risonanza magnetica perché era caduto e aveva forti mal di testa. Il responso dei medici fu scioccante: Giacomo aveva un tumore cerebrale. La conduttrice ha raccontato questo dramma sui social e poi in un libro, Una mamma lo sa (Piemme, € 14,90), il cui ricavato è stato interamente devoluto al progetto Heal, l’associazione che si occupa dei tumori cerebrali dei bambini. «Nel 2017 Giacomo fu operato: un lungo intervento di 14 ore.

Quando è entrato in sala operatoria non sapevo se lo avrei rivisto e come sarebbe uscito», ha raccontato in tv la Santarelli. «Poi un giorno l’oncologa mi ha chiamato e mi ha detto: “Ti devo dire una cosa bella, Giacomo è guarito, non c’è più niente: è in follow up (monitoraggio)”». Ed eccoli, più uniti e più forti che mai, mamma Elena e papà Bernardo, mentre allacciano il casco a Giacomo che si prepara per una risalita e poi mettono il cappello di lana a Greta che, anche sulle piste, si porta il suo coniglietto di peluche. Sono tornati alla quotidianità e possono godersi la loro settimana sulla neve a Selva di Val Gardena dove hanno scelto di alloggiare all’Hotel Tyrol, un family hotel dove trascorrere giorni sereni. «Non sarò mai più la stessa, però vado avanti sentendo tutti gli odori della vita», ha dichiarato Elena.