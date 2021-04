Francesca Fialdini bacia un ‘bellissimo’ ragazzo, E i social ‘impazziscono’: ecco chi è

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Alcuni mesi fa la bravissima conduttrice di Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini si è sfogata sui social network, affermando di come sia dispiaciuta di non aver potuto essere presente al compleanno di una persona a cui tiene moltissimo.

“È la prima volta che manco ad un suo compleanno […] a lui i baci piace prenderli, è il tipico maschio alfa”, cosi c’erà scritto nel post che ha divulgato sul web.

Francesca Fialdini la vediamo mentre sta baciando un ragazzo che sorride felice davanti la fotocamera .“My little brother. Per le un gran dispiacere, visto che afferma di esser la prima volta che non festeggia insieme a lui il suo compleanno. Fin da quando era piccolo gli chiedo un bacio e mi porge la guancia. A lui i baci piace prenderli, tipico maschio alfa a cui però è toccata in sorte una sorella che è come lui”. ”Ti faccio tanti auguri per tuo fratello”, “Il fratello più invidiato del mondo. Auguri giovanotto… hai una sorella bellissima. Ti amo Fialdini”.

Pochi giorni fa Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 per un’ora, a partire dalle 17.35, dopo Domenica In di Mara Venier. “Lui ha stravolto il modo di fare televisione in momenti difficilissimi della nostra storia. Lo vedo già collegato con noi: è Renzo Arbore!”, ha detto introducendo l’ospite della puntata.

“Il nostro motto non cambia, è sempre lo stesso: facciamoci un favore, facciamoci felici. – ha detto ancora la conduttrice riferendosi alla complicanta situazione che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria in Italia – E in un tempo così delicato e particolare, per essere felici possiamo coltivare le amicizie e i buoni rapporti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)